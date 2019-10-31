مقتل العشرات في حريق بقطار في باكستان جراء انفجار موقد طهي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت الشرطة في باكستان أن حريقاً شب في قطار الخميس فأودى بحياة أكثر من ستين قتيلا في آخر حصيلة، عندما انفجر موقد طهي كان يستخدمه ركاب لإعداد إفطارهم.

ودمر الحريق ثلاث عربات قطار قرب بلدة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بجنوب باكستان.

وأبلغ قائد شرطة المنطقة أمير تيمور خان قناة «جيو» بأن عدد القتلى كان 46.

وكان وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد قال للقناة في وقت سابق «موقدان للطهي انفجرا. كانوا يطهون وكان هناك زيت (طعام) وهو ما زاد النار اشتعالاً».

وأضاف «معظم الوفيات نجمت عن القفز من القطار».

وقال باقر حسين رئيس خدمة الإنقاذ بالمنطقة إن عدد القتلى مرشح للزيادة وإن 15 شخصاً أصيبوا.

وذكر الوزير أن إدخال الركاب المواقد سراً معهم في القطارات لإعداد الوجبات في الرحلات الطويلة مشكلة شائعة في البلاد.

وتدهورت حالة شبكة السكك الحديدية الباكستانية التي تعود لعصر الاستعمار في العقود القليلة الماضية بسبب نقص الاستثمار وضعف الصيانة.

وقتل 11 شخصاً في حادث في يوليو/تموز ولقي أربعة آخرين حتفهم في سبتمبر أيلول.

وتسبب حادث اصطدام قطارين بمحطة في إقليم السند في مقتل نحو 130 شخصاً عام 2005.