افتتاح مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم، النسخة السادسة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني في سوق القطارة بمنطقة العين.

حضر الافتتاح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجمع من المسؤولين والمهتمين بالتراث والإعلاميين.

يسعى المهرجان إلى زيادة الوعي بأهمية التراث التقليدي، ودعم ومساندة الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الحرف والصناعات التقليدية، وتطوير منتجات الحرف والصناعات التقليدية بما يتلاءم مع الأسواق المعاصرة، بالإضافة إلى التعريف بالحرف والصناعات التقليدية المتوارثة بالدولة وعناصر التراث المختلفة والترويج لها، مما يسهم في الترويج لمنطقة العين كوجهة سياحية وثقافية مميزة، والمساهمة في تسويق منتجات الحرف والصناعات التقليدية.

يقدم مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، الذي ينطلق هذا العام تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد»، سلسلة متميزة وفريدة من نوعها من الفعاليات وورش العمل التي تستهدف ممارسي الحرف والصناعات التقليدية في الدولة، والجهات المتخصصة في بيع وتسويق المنتجات التقليدية، والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة على التراث وإنتاج وتطوير الصناعات المرتبطة به، بالإضافة إلى المؤسسات التربوية والتعليمية. ويهدف المهرجان إلى تحقيق مخرجات عدة مهمة، منها مشاركة ودعم 120 أسرة منتجة، وزيادة دخلها من خلال تسويق منتجاتها التراثية، وتحفيزها على الإبداع والابتكار.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد خليفة المبارك: «يندرج مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ضمن رؤية الدائرة الساعية إلى الحفاظ على التراث الغني لإمارة أبوظبي والتي تتميز بمعالم ومواقع جذب تراثية ثقافية ذات أهمية خاصة. كما يعزز المهرجان من جهود الدائرة في إحياء التراث وحفظه ونقله للأجيال القادمة مع الترويج له باعتباره مكوناً حضارياً مهماً».

وأضاف: «نؤكد التزامنا بالحفاظ على الحرف والصناعات التقليدية المتوارثة وتشجيعها والترويج لها محلياً وخارجياً، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى توثيق وتطوير هذه الحرف في إمارة أبوظبي وإبراز المكنون التاريخي لتراث الدولة».

ويتضمن المهرجان العديد من ورش العمل التثقيفية التي تستهدف طلاب المدارس وتجمع ما بين المحتوى التعليمي والأنشطة الترفيهية والثقافية، ومنها ورش الصناعات التقليدية، والفخار، وصناعة الدعون، والرسم والتلوين ومسابقة التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى برنامج حافل بالمسابقات التراثية والثقافية.

ويعرض الحرفيون المشاركون في المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الحية لأعمالهم، والتي تشمل الصناعات المرتبطة بسعف النخيل والألياف الطبيعية، والتلي، والغزل والنسيج، والسدو، والفخار، وصناعة أدوات الزينة والحلي والمجوهرات، وصناعة الأخشاب والنجارة، والصناعات المرتبطة بالجلود.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان يفتح أبوابه يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، والدخول مجاناً.