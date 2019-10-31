دبي - بواسطة محمد فارس © بالصور.. مواصفات وأسعار هونر 9X الجديد الكاميرا الخلفية الثلاثية في هونر 9Z

كتب- وكالات:

في محاولة منها لدخول المنافسة المشتعلة في سوق الهواتف المتوسطة، أطلقت هونر العلامة التابعة لهواوي، هاتفها الجديد هونر 9X، بسعر تنافسي قياسا إلى مزاياه. © الإطار الرقيق لهونر 9X الإطار الرقيق لهونر 9X

يأتي هاتف هونر الجديد، بشاشة كاملة بقياس 6.59 بوصة من دون نوتش الكاميرا السيلفي التي أصبحت منبثقة من الإطار العلوي. دقة الشاشة تبلغ 391 بكسل وتشغل 84% من واجهة الجهاز.

تصميم الجهاز بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 9، مع معالج هواوي الشهير كيرين 710 بمعمارية 12 نانومتر.

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ومن المقرر طرح الجهاز في 3 نسخ، الأولى 64 جيجا تخزين و4 جيجا رام، والثانية 128 جيجا تخزين و 4 جيجا رام، والثالثة 128 جيجا تخزين و 6 جيجا رام وهي النسخة التس ستطرح في مصر بسعر 4333 جنيها. © كاميرا السيلفي المنبثقة كاميرا السيلفي المنبثقة

وتعد الكاميرا الثلاثية الخلفية من نقاط القوة الأساسية، الأولى بدقة 48 ميجا والثانية 8 ميجا فائقة الاتساع والثالثة 2 ميجا للعمق. والأمامية بدقة 16 ميجابكسل. © وضعية مختلفة للمنافذ في هونر 9X وضعية مختلفة للمنافذ في هونر 9X

يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 10 وات مع بطارية 4000 مللي أمبير. © 9X هونر 9X هونر