بالصور.. مواصفات وأسعار هونر 9X الجديد

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كتب- وكالات:
في محاولة منها لدخول المنافسة المشتعلة في سوق الهواتف المتوسطة، أطلقت هونر العلامة التابعة لهواوي، هاتفها الجديد هونر 9X، بسعر تنافسي قياسا إلى مزاياه. © الإطار الرقيق لهونر 9X الإطار الرقيق لهونر 9X
يأتي هاتف هونر الجديد، بشاشة كاملة بقياس 6.59 بوصة من دون نوتش الكاميرا السيلفي التي أصبحت منبثقة من الإطار العلوي. دقة الشاشة تبلغ 391 بكسل وتشغل 84% من واجهة الجهاز.
تصميم الجهاز بالكامل من الزجاج مع إطار من الألومنيوم، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 9، مع معالج هواوي الشهير كيرين 710 بمعمارية 12 نانومتر.
ومن المقرر طرح الجهاز في 3 نسخ، الأولى 64 جيجا تخزين و4 جيجا رام، والثانية 128 جيجا تخزين و 4 جيجا رام، والثالثة 128 جيجا تخزين و 6 جيجا رام وهي النسخة التس ستطرح في مصر بسعر 4333 جنيها. © كاميرا السيلفي المنبثقة كاميرا السيلفي المنبثقة
وتعد الكاميرا الثلاثية الخلفية من نقاط القوة الأساسية، الأولى بدقة 48 ميجا والثانية 8 ميجا فائقة الاتساع والثالثة 2 ميجا للعمق. والأمامية بدقة 16 ميجابكسل. © وضعية مختلفة للمنافذ في هونر 9X وضعية مختلفة للمنافذ في هونر 9X
يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 10 وات مع بطارية 4000 مللي أمبير. © 9X هونر 9X هونر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.