شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 10 آخرين فى انفجار بمدينة عفرين السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة فى أحد الأسواق بمدينة عفرين الواقعة فى ريف حلب شمالى البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، بأن الانفجار الذى وقع فى سوق الهال الواقع فى مدينة عفرين خلف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل فى أحد محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الانفجار.

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وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، كان أعنفها انفجار سيارة مفخخة فى 11 يوليو الماضى استهدف منطقة يعيش فيها مهجرو غوطة دمشق الشرقية، وأسفر عن مقتل 11 شخصا، فضلا عن إصابة أكثر من 17 آخرين.



يذكر أن فصائل المعارضة المدعومة من جيش الاحتلال التركى تسيطر على منطقة عفرين منذ منتصف مارس 2018، بعد "عملية غصن الزيتون"، التى أطلقتها تركيا وانتهت بطرد الوحدات الكردية من المدينة.