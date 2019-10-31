شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: يجب ألا يتأثر اقتصاد مجلس التعاون الخليجي بالخلافات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الكويتي اليوم الخميس إن جدول الأعمال الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية. وقال الوزير نايف فلاح الحجرف في مؤتمر استثماري في الرياض "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية".

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