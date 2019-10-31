شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عزيز الديحانى أول سفير للكويت فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير فلسطين بالكويت رامى طهبوب، صدور قرار بتعيين السفير عزيز الديحانى، سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين، ليكون أول سفير للكويت لدى فلسطين.
وقال طهبوب فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم لدى فلسطين.
وكان السفير الفلسطينى لدى الكويت رامى طهبوب، قد صرح الأسبوع الماضى، خلال مشاركته بندوة عقدتها اللجنة الثقافية فى قسم العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، باعتزام الكويت تعيين سفيرا لها "غير مقيم" لدى فلسطين قريبا.
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