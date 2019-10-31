شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يزور دارفور الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "المجهر السياسى" السودانية إن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، سيزور ولاية شمال دارفور الاثنين المقبل، لافتتاح عدد من المشروعات، ولقاء عدد من قيادات النازحين، والمسئولين فى الولاية.

وستكون تلك الزيارة الأولى لحمدوك إلى إقليم دارفور، منذ توليه مهام منصبه رئيسا للوزراء بالسودان فى أغسطس الماضى.



ونقلت الصحيفة عن والى ولاية شمال دارفور اللواء ركن مالك خوجلى قوله: إن حمدوك سيرافقه عدد من المسئولين في الحكومة، مؤكدا ضرورة الترتيب الجيد لتلك الزيارة، نظرا لأهميتها، وبما يليق بأهالى الولاية.