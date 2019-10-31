وزير يمني محتفيًا بمغادرة الإمارات عدن: تطاردهم ذكرياتهم السوداء

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

احتفى وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الخميس، بإعلان الإمارات انسحاب قواتها من عدن، معتبرًا أنها انقلبت على الدولة في العاصمة المؤقتة (جنوب).

وقال الجبواني في تغريدة على تويتر: "يرحلون في جنح الليل تطاردهم ذكرياتهم السوداء والجروح الغائرة التي خلفوها في قلب كل يمني حر".



تصريح الجبواني يأتي في إشارة إلى قصف نفذته المقاتلات الإماراتية لقوات الجيش اليمني في عدن وأبين نهاية أغسطس/ آب الماضي، والاغتيالات التي طالت عشرات الناشطين السياسيين وخطباء المساجد.

والأربعاء، أعلنت الإمارات عودة قواتها من محافظة عدن، بعد تسليمها للقوات السعودية واليمنية.



وأضاف الوزير: "رحلوا من عدن في حين كانت الحكومة اليمنية تتمنى أنها هناك كدولة تودعهم بمراسم بروتوكولية كاملة، وتضع على صدر كل جندي وردة".

Advertisements

واستدرك: "لكنهم يرحلون وقد انقلبوا على الدولة التي جاؤوا من أجل دعمها، وسلموا عدن لمأجوريهم".

ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعليق فوري من المسؤولين الإماراتيين حول ما أورده الوزير اليمني.

والأحد، أعلن التحالف العربي في اليمن، قيادة السعودية لقواته في عدن بديلا من الإمارات التي واجهت اتهامات بدعم حركات انفصالية، نفتها مؤخرا.

وفي أغسطس الماضي، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية.

وسقط في تلك المعارك أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، قبل أن تتدخل السعودية للتهدئة وقيادة مشاورات بين قوات "الحزام الأمني" والحكومة، وتعلو نبرة انتقادات يمنية تجاه الإمارات.

ومنذ 5 أعوام، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف بقيادة السعودية وعضوية الإمارات من جهة، مع الحوثيين المتهمين بتلقي دعم ايراني من جهة أخرى، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.