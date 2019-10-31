ارتفاع قتلى التفجير الإرهابي في "عفرين" إلى 8

عفرين/ الخليج 365
ارتفع عدد قتلى المدنيين إلى 8، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية المتاخمة للحدود التركية.
وقال مراسل الخليج 365، إن التفجير الإرهابي وقع صباح الخميس بشاحنة صغيرة مفخخة كانت متروكة في سوق الخضار بعفرين.
وأسفر التفجير وفق المعطيات الأولية عن مقتل 8 مدنيين، وإصابة 14 بعضهم بحالة حرجة، جرى نقلهم إلى المستشفيات.
ويوجد بين الجرحى طفلان، أصيبا جراء التفجير الذي أدى إلى اندلاع حرائق في السوق.
وفي 18 مارس/ آذار 2018، جرى تحرير منطقة "عفرين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، في إطار عملية "غصن الزيتون".
لكن التنظيم الإرهابي يواصل استهداف المدنيين عبر تفجير السيارات المفخخة في المنطقة بين الحين والآخر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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