الجيش الإسرائيلي يعتقل القيادية خالدة جرار

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، خالدة جرار، القيادية البارزة في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة وسط الضفة الغربية فجرا، وداهمت منزل "جرار"، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.

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ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن اعتقال "جرار".

وتعد جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) السابق.

وأفرج عن "جرار" من السجون الإسرائيلية في الـ 28 فبراير/ شباط الماضي، بعد اعتقال اداري (دون تهمة) دام 20 شهرا.

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