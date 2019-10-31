وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن إتاحة عدد من الفرص الوظيفية؛ للعمل بمدينة الدمام.

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : « موظف استقبال، ممثل خدمة عملاء، مشرف خدمات عملاء، مدير علاقة، سكرتير المركز».

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــا .