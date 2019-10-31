جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في مناطق المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أقيمت صلاة الاستسقاء صباح اليوم (الخميس) في جميع مناطق المملكة، وذلك اتباعاً لسنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملاً في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة هذا اليوم.