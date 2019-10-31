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ريال مدريد يسحق ليغانيس بخماسية

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

اكتسح ضيفه ليغانيس 5 – صفر، يوم الأربعاء، في منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم، وتقدم ريال مدريد في الدقيقة السادسة عن طريق البرازيلي رودريجو، قبل أن يضيف الألماني توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، وفي الدقيقة 24 سجل قائد الفريق سيرخيو راموس الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 68 سجل بنزيمة الهدف الرابع لريال مدريد من ركلة جزاء، قبل أن يختتم الصربي لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة خلف المتصدر ، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند خمس نقاط في المركز الأخير.

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