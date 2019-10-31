رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى واستعادة الصدارة

صحيفة الخليج الالكترونية

انتزع يوفنتوس ثلاث نقاط غالية وصعبة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين والمتأخر 2 – 1 على جنوى يوم الأربعاء في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة أيضا تعادل نابولي مع أتالانتا 2 – 2 وفوز روما على مضيفه أودينيزي 4 – صفر ولاتسيو على تورينو 4 – صفر وكالياري على بولونيا 3 – 2 وفيورنتينا على مضيفه ساسولو 2 – 1 وتعادل سامبدوريا مع ليتشي 1 – 1.

واستعاد يوفنتوس صدارة جدول المسابقة بعد 24 ساعة من انتزاع انتر ميلان للقمة بالفوز على بريشيا يوم الثلاثاء في مباراة أخرى بنفس المرحلة. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 26 نقطة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام انتر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 – 1 حيث تقدم يوفنتوس بهدف سجله ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 36 وتعادل جنوى بهدف سجله كريستيان كوامي في الدقيقة 41 . ورغم طرد فرانشيسكو كاساتا لاعب جنوى في الدقيقة 51 لنيله الإنذار الثاني في المباراة، فشل يوفنتوس في استغلال تفوقه العددي وظل التعادل قائما حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المباراة لتشهد هدف الفوز الثمين بتوقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء.