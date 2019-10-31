شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية على السعودية وسطوع الشمس فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج، اليوم الخميس، تكون سحب رعدية ممطرة عى المرتفعات الجنوبية السعودية، قيما يكون الطقس معتدل ومشمش فى البحرين والإمارت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقتى جازان وعسير، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشرق المملكة فى حين يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على المنطقة الشمالية والأجزاء الشمالية من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم الخميس فى مملكة البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

الإمارات

تشهد دولة الإمارت العربية المتحدة، اليوم الخميس، طقسا مشمسا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية.

الكويت

تشهد دولة الكويت، اليوم الخميس، طقسا مشمسا، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية.