شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من سفارة المملكة بالفلبين بشأن أوضاع المواطنين عقب الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في دولة الفلبين توضيح بشأن أوضاع المواطنين في جمهورية الفلبين، حيث أكدت السفارة بأنهم لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب مدينة كوتاباتو ومدينة دافاو ومدينة تولونان في إقليم مينداناو وبلغت قوته 6.5 درجة على مقياس رصد الزلازل “ريختر”، كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قِبل أي مواطن.

ودعت السفارة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية.

وتهيب السفارة بالمواطنين الاتصال بالأرقام المرفقة في حال حدوث أي طوارئ:-

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