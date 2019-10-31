- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير طبي من طعام الأرانب لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
إذا كنت ممن يقدمون للأرانب الطعام الأكثر شيوعا لهذه الحيوانات الأليفة، الخس والجزر، فأنت مدعو لأن تتوقف عن هذه العادة بشكل فوري، لأنك تؤدي إلى تزويدها بمواد خطيرة.
وحسبما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن تقديم الخس كوجبة للأرانب، يشبه إمدادها بمادة مخدرة من قبيل الأفيون.
وأضاف المصدر، أن الخس يحتوي مادة "لاكتوكاريوم" التي تعرف بتأثيرها المهدئ، وتستطيع إحداث تفاعل مهم في جسم الأرنب الذي يتناولها.
وفي المنحى نفسه، يحذر الخبراء البيطريون من تقديم الجزر، ويقولون إم ما فيه من سكريات يؤدي إلى بدانة الحيوان والإضرار بأسنانه.
ويشبه تناول الأرانب للجزر، إقبال الإنسان على الشوكولاته، ولذلك، يتوجب أن تمنح المادتان للأرانب بكثير من الاعتدال، تفاديا للآثار الضارة.
وتقول شركة "بورغس" المختصة في غذاء الحيوانات، أن النمط الصحي للأرنب هو أن يشكل العشب 90 بالمئة من غذائه، إلى جانب عدد من النباتات مثل النعناع وقشور التفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير طبي من طعام الأرانب لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.