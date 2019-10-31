الجيش السوري يشتبك مع قوات تركية بشمال شرق سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القوات السورية قد تقدمت بناء على اتفاق مع الأكراد

ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من رأس العين، التي تم انتزاع السيطرة عليها من مقاتلين سوريين بقيادة الأكراد.

وكانت القوات السورية قد تقدمت بناء على اتفاق مع الأكراد للتمركز في مواقع بالمنطقة.

وغزت تركيا شمال شرقي سوريا في وقت سابق هذا الشهر لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة.

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ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق بشأنه مع أميركا ويسمح للقوات الكردية في سوريا بالانسحاب، متماسكا إلى حد كبير، رغم اشتباكات متقطعة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ دوريات مشتركة مع روسيا، الجمعة.

وأضاف أردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم أن تركيا لن تتردد في إعادة إطلاق عمليتها إذا لم تغادر القوات الكردية مسافة بعمق ثلاثين كيلو متر، أو واصلت هجماتها ضد القوات التركية.