الجيش السوري يشتبك مع قوات تركية بشمال شرق سوريا

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ولم تقدم وسائل الإعلام تفاصيل، لكن مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا قالوا إن اشتباكات متقطعة وقعت في الأيام القليلة الماضية مع قوات سورية إلى الجنوب من رأس العين، التي تم انتزاع السيطرة عليها من مقاتلين سوريين بقيادة الأكراد.
وكانت القوات السورية قد تقدمت بناء على اتفاق مع الأكراد للتمركز في مواقع بالمنطقة.
وغزت تركيا شمال شرقي سوريا في وقت سابق هذا الشهر لطرد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة.
شاهد أيضاً من رويترز: تركيا تعلن بدء الدوريات مع روسيا في سوريا الجمعة
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أهلا بكم مع التقرير الرياضي اليومي من خدمة التقارير العربية في رويترز وفيه قرار من لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بإيقاف فرانك ريبري جناح فيورنتينا ثلاث مباريات لدفعه حامل الراية خلال خسارة فريقه 2-1 أمام ضيفه لاتسيو يوم الأحد، وأخبار أخرى.Reuters
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تركيا: انسحاب وحدات حماية الشعب لم يكتمل وبدء الدوريات مع روسيا في سوريا الجمعة
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ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق بشأنه مع أميركا ويسمح للقوات الكردية في سوريا بالانسحاب، متماسكا إلى حد كبير، رغم اشتباكات متقطعة.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ دوريات مشتركة مع روسيا، الجمعة.
وأضاف أردوغان أمام أعضاء حزبه الحاكم أن تركيا لن تتردد في إعادة إطلاق عمليتها إذا لم تغادر القوات الكردية مسافة بعمق ثلاثين كيلو متر، أو واصلت هجماتها ضد القوات التركية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.