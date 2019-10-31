دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، مرسوما أميرياً بتعيين عزيز رحيم الديحاني، سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين. وقال سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب في تصريحات صحفية، إن المرسوم الاميري صدر بعد أن رحبت دولة فلسطين بترشيح السفير الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الاردنية الهاشمية، سفيرا غير مقيم لبلاده لدى فلسطين . ويعتبر الديحاني أول سفير كويتي لدى دولة فلسطين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعين أول سفير لدى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.