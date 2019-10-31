شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى يوجه باتخاذ كافة التدابير لمواجهة الحالة المدارية "كيار" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء اليمنى، معين عبدالملك ، الوزارات المختصة وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة أرخبيل سقطرى باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات أو خسائر قد تنجم عن الحالة المدارية "كيار".
وشدد "عبد الملك"- وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد، وتفعيل عمل لجان الطوارئ والإغاثة، والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية لتفادي أي خسائر من جراء الحالة المدارية.
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