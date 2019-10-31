عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تكشف عن تصميم جديد لهاتف قابل للطي بشكل مربع

الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة سامسونج عن تصميم جديد لهاتف ذكي قابل للطي بشكل مربع، وذلك في محاولة منها لتحسين التصميم الحالي لهاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold الذي بدء طرحه في الأسواق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد تأخر دام بضعة أشهر.



Advertisements

ونشرت عملاقة التقنية الكورية مقطع فيديو تشويقيًا يكشف عن التصميم الجديد الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المطورين الخاص بسامسونج Samsung Developer Conference 2019 بالولايات المتحدة.

وقالت (سالي هايسون جونج) – رئيسة إطار العمل لمجموعة البحث والتطوير في قسم الاتصالات المحمولة التابع لسامسونج: الشيء المذهل في التقنية القابلة للطي أنه من الممكن أيضًا أن تكون في حجم أصغر كهذا.

وبعد سنوات من ضعف الابتكار في سوق الهواتف الذكية، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات العديد من الشركات، سعت شركات عدة إلى تقديم تصميم جديد ومبتكر في السوق، ومنها الهواتف القابلة للطي التي ظهر أن تطويرها ليس بالأمر السهل، فمع أن شركة سامسونج أعلنت عن هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold في شهر فبراير الماضي، إلى جانب هواتف (جالاكسي إس10) الرائدة – إلا أن أخطاء في التصميم اضطرتها إلى سحب العينات التي أعطتها لبعض الصحفيين التقنيين وتأجيل الإطلاق الذي كان مقررًا في شهر نيسان/أبريل الماضي.