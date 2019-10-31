عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرض صيدلية للبيع في فرنسا.. بيورو واحد فقط

الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

على مدار 5 سنوات يبحث صيدلي فرنسي في إقليم المانش عن مشترٍ لصيدليته من أجل التقاعد في المنزل لكن دون جدوى، ما اضطره لعرضها للبيع بقيمة رمزية "1 يورو".



وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنَّ الطبيب الصيدلي كلود لوبولتييه (71 عاماً) يريد التقاعد عن العمل وبيع صيدليته في بلدة "سان مارتان دو لانديل" بأي ثمن.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ هذا الرجل يحاول طوال السنوات الـ5 الماضية بيع الصيدلية، لكن من الواضح أنّها تأبي أن تتركه، فاضطر لعرضها للبيع بـ1 يورو.

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وأوضحت أن "سان مارتان دو لانديل" قرية ريفية جميلة يبلغ عدد سكانها 1100 نسمة تعاني من الافتقار للرعاية الصحية، مشيرة إلى أنه عندما يتم طرح صيدلية للبيع في السوق يثير قلق المستثمرين المحتملين تقاعد الطبيب.

ولفتت إلى أنَّ ذلك الطبيب الصيدلي الذي يعمل منذ أكثر من 40 عاماً في تلك المهنة، لمدة أكثر من 52 ساعة أسبوعياً يريد التقاعد، لذا قرر عرض صيدليته للبيع، وعلى الرغم من انخفاض سعرها لأقل من 60 ألف يورو، لم تجد مشترٍ.

ويقول كلود لوبولتييه: "مشكلة الصيادلة مشابهة تمامًا لمشكلة الأطباء نتيجة لعزوف الشباب عن العمل في مهن الطب والصيدلة"، مشيراً إلى ضرورة تسليط الضوء على مشكلة مهنة الطب والصيدلة في فرنسا لاسيما في الضواحي.

وأضاف: "أعرف 4 أو 5 زملاء يواجهون الكثير من المتاعب لإيجاد مشترٍ".

وعادت "لوفيجارو" قائلة إنّه "منذ انتشار قصة الصيدلي في وسائل الإعلام، فإنه تلقى عدة عروض من شركات كبرى لشراء صيدليته".