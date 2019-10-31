شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة السعودية تطرح 514 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة فى المملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل 514 وظيفة إدارية، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، ومن بينها 100 وظيفة مخصصة للسيدات، وجميعها بالمراتب من الرابعة حتى الثامنة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، دعت النيابة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، خلال الفترات الزمنية المحددة 6/ 6/ 1441 هـ حتى 12/ 3/ 1441هـ.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، البكالوريوس، الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية والحاصلون على درجة الماجستير.

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وبيّنت كذلك أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وستكون الأولوية فى الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، فيما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.