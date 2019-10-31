"إل جي" تعلن رسميًا عن هاتفها الجديد "ثنائي الشاشة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إل جي تعلن رسميا عن هاتفها الجديد ثنائي الشاشة

الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية المصنعة للأجهزة الإلكترونية، عن طرحها هاتفا ذكيا جديدا من صنعها، خلال نوفمبر المقبل.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل، فإن هاتف إل جي الجديد سيطرح بالسوق الأمريكية بداية من الشهر المقبل، وسيكون باسم G8X ThinQ.

وكشفت الصحيفة البريطانية نقلا عن إل جي، عن تكلفة وبعض مواصفات هاتف G8X ThinQ الجديد، والذي سيكون من الهواتف ثنائية الشاشة.

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وذكرت أن تكلفة الهاتف G8X ThinQ من إل جي، ستكون 699 دولارا، مع العالم بأن شاشته الإضافية ستكون مستقلة عن شاشته الرئيسية في عديد من النواحي.

وأوضحت "ديلي ميل"، أنه على عكس الهواتف الأخرى ثنائية الشاشة التي سبق لشركات أخرى طرحها مثل هواوي وسامسونج، فإن هاتف إل جي G8X ThinQ، ستكون شاشته الثانية مستقلة بذاتها وليست امتدادا للشاشة الرئيسية، فعلى سبيل المثال لا يمكن مشاهدة مقاطع فيديو أو صور على الشاشتين في نفس الوقت، كما أن استخدام الإكسسوارات الخاصة بالهاتف مثل سماعات الأذن تستجيب لشاشة واحدة فقط عند استخدامها.

ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "بي سي ماج" ونقلته صحيفة "ديلي ميل"، فإن من عيوب هذا الهاتف الجديد من إل جي، أن استخدام شاشته الإضافية، يستهلك من طاقة البطاريات بمعدل أزيد بنسبة 30%.

وبداية من شهر نوفمبر المقبل، سيكون هاتف G8X ThinQ الجديد من إل جي متوفرا بمتاجر كبرى مثل AT&T.