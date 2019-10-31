شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى عقبة أمام الانتخابات الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيكون عقبة أمام الانتخابات الفلسطينية، قائلا "إن الانتخابات معناها أن يتم تقوية النظام السياسي الفلسطيني، لكن الاحتلال لا يرغب في ذلك وإنما يريد تقويض هذا النظام عبر منع الانتخابات بمدينة القدس".

وأكد مجدلاني، خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، أمس الأربعاء، وفدا سياسيا استراليا برئاسة نائب رئيس الوزراء السابق، نائب رئيس حزب العمل الأسترالي واين سوان، وسفير استراليا لدى دولة فلسطين مارك بايلي، أن القيادة وبإرادة سياسية واضحة، ذاهبة تجاه إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وقال إن هيمنة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام العالمي لم تساهم بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، ولكنه على العكس شجع دولة الاحتلال على التنصل من الاتفاقيات، وبهذه الإدارة انتقلت الولايات المتحدة من وسيط غير نزيه إلى شريك للاحتلال.

وأضاف: نحن أمام وضع سياسي صعب، عملية سياسية مجمدة، وعقوبات جماعية تفرضها إدارة ترامب ودولة الاحتلال.

وأكد مجدلاني أن السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، بينما حكومة الاحتلال وإدارة ترامب تسعيان وبكافة الإجراءات لفرض الحلول أحادية الجانب التي يرفضها ليس الشعب الفلسطيني وحسب، بل كافة الدول الداعمة لحل الدولتين ولأمن وسلم المنطقة.

Advertisements

ووضع مجدلاني، الوفد في صورة آخر المستجدات السياسية، وقرارات القيادة والحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وقال: كل حكومة تدافع عم مصالح شعبها، والحكومة الفلسطينية ماضية بهذا الاتجاه لتعزيز وتشجيع المنتج الفلسطيني.

من جانب، أكد الوفد الأسترالي دعمه لخيار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب، وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك، بحث سبل تعزيز التعاون بين الحزبين.