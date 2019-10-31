عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تويتر يحظر الدعاية السياسية ابتداء من شهر نوفمبر

الخميس 31 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأربعاء، إن الشركة ستفرض حظرا على الإعلانات السياسية على منصتها ابتداء من 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وكتب دورسي في سلسلة من التغريدات عبر تويتر "اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على تويتر على الصعيد العالمي. نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء".

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وقال موضحا أسباب القرار "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي للغاية وفعّال للغاية بالنسبة للمعلنين التجاريين، إلا أن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة على السياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على أصوات (الناخبين) مما يتبعه تأثير على حياة الملايين".

ولفت المدير التنفيذي لتويتر إلى أنه سيتم الإبلاغ عن السياسة النهائية مع بعض الاستثناءات، بحلول 15 نوفمبر/تشرن الثاني، وسيتم تطبيقها ابتداء من 22 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت لضغوط من أجل تنظيم محتواها، بعد اتهامات بأن موقع فيسبوك تم استخدامه للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.