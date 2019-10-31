شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. الجيش ينفى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول فى أنحاء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الجيش اللبنانى، الأنباء المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى أنحاء مدن لبنان.

وقال حساب الجيش اللبنانى عبر تويتر: "تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعى بيانا يزعم أنه صادر عن قيادة الجيش لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى المناطق اللبنانية، يهم هذه القيادة أن تنفى صحة هذا البيان والمعلومات الواردة فيه".

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ودعت قيادة الجيش، المواطنين إلى عدم الانجرار وراء هذا الشائعات والتأكد من صحة المعلومات لتى تصدر عن هذه القيادة على مواقعها الرسمية.



الجيش اللبنانى

وتشهد لبنان، سلسلة من الاحتجاجات الشعبية اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، فضلا عن التدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.