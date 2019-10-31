شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن تدمير قاعدة لتجهيز الطائرات المسيرة فى الكلية الجوية بمصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى استهداف قاعدة لتجهيز طائرات مسيرة وتخزين صواريخها فى الكلية الجوية فى مصراتة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى له مساء الأربعاء، إن المعلومات المتوفرة تؤكد بأن هذه الأماكن تستخدم لتجهيز وتخزين الطائرات المسيرة.

وأشار المسمارى، إلى أن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة ولتخزين صواريخها، مضيفا أن طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة أقلعت من عدة قواعد للقضاء على هذا التهديد وحققت الحملة الجوية أهدافها بكل دقة.

وأكد أن سلاح الجو دمر المرافق المستخدمة فى تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادىء الوطنية ولا القانون الدولي.

وحول عمليات الجيش الوطنى الليبى فى محاور القتال فى طرابلس، قال المسمارى إن :"وحدات القوات المسلحة تمكنت من تدمير ٤ سيارات مسلحة فى محور العزيزية كما تم استهداف تمركزات فى للميليشيات المسلحة فى مصراتة".

وأضاف المسمارى أن القوات التابعة لحكومة الوفاق أصبحت تترنح أمام تقدم قوات الجيش الوطنى الليبى بخطى ثابتة نحو طرابلس، مؤكدا تدمير مقرات وغرف عملياتهم.