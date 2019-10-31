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وزير خارجية إسرائيل يزور اليونان ويطرح مبادرة لدعم الأكراد بمساعدات إنسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، زيارة إلى اليونان الليلة، وذلك لتقديم اقتراح للانضمام إلى مبادرة إسرائيلية بهدف تقديم المساعدات الإنسانية للأكراد فى شمال سوريا بعد العدوان التركي على الأراضى السورية.

 

كيتس
كيتس

وذكرت صفحة إسرائيل تتكلم العربية إن كاتس سيلتقى خلال زيارته كبار المسؤولين اليونانيين وفي جعبته اقتراح الانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، إثر الغزو التركي.

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وكانت تركيا قد شنت عدواناً غاشماً على شمال سوريا بداية الشهر الجارى أسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة ألاف الجرحى والمصابين.

 

 

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