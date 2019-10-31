شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل يزور اليونان ويطرح مبادرة لدعم الأكراد بمساعدات إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، زيارة إلى اليونان الليلة، وذلك لتقديم اقتراح للانضمام إلى مبادرة إسرائيلية بهدف تقديم المساعدات الإنسانية للأكراد فى شمال سوريا بعد العدوان التركي على الأراضى السورية.



كيتس

وذكرت صفحة إسرائيل تتكلم العربية إن كاتس سيلتقى خلال زيارته كبار المسؤولين اليونانيين وفي جعبته اقتراح الانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، إثر الغزو التركي.

Advertisements

وكانت تركيا قد شنت عدواناً غاشماً على شمال سوريا بداية الشهر الجارى أسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة ألاف الجرحى والمصابين.