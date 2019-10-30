أطباء يحذرون من السماح للإطفال باستخدام الهواتف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الخليج 365

حذر "توماس فيشباخ" رئيس اتحاد أطباء الأطفال في ألمانيا، من السماح للأطفال في سن مبكرة باستخدام أجهزة الهاتف المحمول.

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وقال "فيشباخ" في تصريح لصحيفة "نويه أوسنا بروكر تسايتونج"، اليوم الأربعاء، إنه يجب ألا يسمح للأطفال دون سن الحادية عشرة باستخدام المحمول، مضيفاً: "كلما أجلنا استخدام أجهزة الهاتف الذكي كلما كان أفضل".

وقال فيشباخ إنه يراقب بفزع كيف أن سن الأطفال الذين يستخدمون أجهزة الهاتف الذكي و اللوحي تتراجع بشكل دائم، مضيفا: "لم يعد الآباء يعلمون أولادهم اللعب أو أن يشغلوا أوقاتهم بشكل مفيد، بل يضعون أبناءهم أمام الأجهزة، وربما انشغل الأطفال بهذه الأجهزة أثناء تناول الطعام، إنه توجه مخيف له تداعيات كارثية على تطور الأطفال".

كما أكد فيشباخ أنه يرى وجود علاقة بين استخدام الوسائط الإعلامية و إمكانية وجود مشاكل في التركيز لدى الأطفال، "وكلما ازداد استخدام الوسائط كلما كان أداء الأطفال في المدرسة أضعف".