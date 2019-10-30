تركي آل الشيخ تخطى مشاهير العالم.. صحيفة سعودية: ربع مليون مشاهدة لفيديوهاته في شهر

وأكدت الصحيفة السعودية أن آل الشيخ شاهد فيديوهاته أكثر من 250 مليون مشاهد عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس وتويتر.

وأكدت الصحيفة على النجاح الاستثنائي لموسم الرياض الذي يعتبر الأضخم والأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

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ووصل عدد المشاهدات لتلك الفيديوهات حوالي 250 مليون مشاهدة، ليكون حسابه الأكثر تفاعلاً على مستوى العالم، متجاوزا بذلك العديد من رؤساء العالم وأهم النجوم والمشاهير في كل المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن حساب تركي آل الشيخ في تويتر، يتابعه أكثر من 3 ملايين و667 ألف متابع، فيما تحظى تغريداته بعشرات الآلاف من الإعجاب والردود والريتويت.