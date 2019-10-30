شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان اللبنانى: الحريري صمان الأمان للملف الاقتصادى والنقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلى الفرزلى، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يمثل صمام الأمان للمسألة المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية فى لبنان، إلى جانب رئيس البلاد ورئيس المجلس النيابي.

وقال الفرزلى فى تصريح له عقب لقاء عقده مساء اليوم مع الحريري: "أعتقد أنه لا يوجد خلاف فى العمق حيال ما إذا كان الحريرى هو الذى يجب أن يتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة أم لا، لأنه يمثل أحد أعمدة الوحدة الوطنية والحفاظ على العيش المشترك فى لبنان، وأحد مقومات مناعة البلاد فى مواجهة التحديات الخارجية".

وأشار إلى أنه يجب أن تحويل الاستقالة وما سبقها من أحداث إلى "شحنة إيجابية" لإعادة إنتاج منطق الدولة بصورة سليمة تأخذ بعين الاعتبار كافة المشاكل التى تسببت فى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

يذكر أن الرئيس اللبنانى ميشال عون، أصدر اليوم قرارا باعتبار الحكومة القائمة مستقيلة، وذلك فى ضوء كتاب الاستقالة الذى تقدم به الحريري بالأمس، مع تكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة الجديدة.

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ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان إجراء ما يعرف بـ"الاستشارات النيابية الملزمة" حيث يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس الجمهورية بتكليف الاسم الذى يختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.