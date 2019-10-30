شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السفير الأردنى فى تل أبيب إلى عمان بعد استدعائه للتشاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل السفير الأردنى فى تل أبيب، إلى عمان، اليوم الأربعاء، بعد أن استدعته وزارة الخارجية للتشاور احتجاجا على استمرار إسرائيل اعتقالها اللاقانونى واللاإنسانى للمواطنين الأردنيين، هبة اللبدى وعبد الرحمن مرعى، ومماطلتها فى الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفورى عنهما خلال شهور من المفاوضات.

كان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، حذّر إسرائيل أمس، من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين، وشدد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانونى وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التى تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

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ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، حمل الصفدى، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وأكد أن الحكومة ستستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودة اللبدى ومرعى سالمين إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان إن اتصالاتها وضغوطها المكثفة مستمرة من أجل إطلاق المواطنين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريا فى خرق مدان ومرفوض للقوانين الدولية، وستقوم السفارة الأردنية اليوم بزيارة هبة اللبدى.