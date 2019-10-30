شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يدمر 4 مخابئ للإرهابيين شمال شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير أربعة مخابئ للإرهابيين، فى ولاية باتنة "شمال شرق" البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لأرباع بولاية (باتنة)، كشفت قوات الجيش ودمرت، أمس الثلاثاء، 4 مخابئ للإرهابيين.

وأضافت أن قوات حرس السواحل وعناصر الدرك الوطنى التابعة للجيش، أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ81 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تنس (شمال)، عين تموشنت، وهران (شمال غرب) والطارف (شمال شرق).

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