"مركز استهداف تمويل الإرهاب" يصنف "الباسيج" منظمة إرهابية









اسماء السيد - صنّف "مركز استهداف تمويل الإرهاب" اليوم الأربعاء شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وبالتفاصيل، قامت الدول السبع الأعضاء في "مركز استهداف تمويل الإرهاب" (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية) بالتصنيف المشترك لـ 25 اسماً مستهدفاً لانتمائه لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.

ويُعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركّز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله.

يذكر أن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات "الباسيج" الإيرانية، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويُعد ما قام به "مركز استهداف تمويل الإرهاب" من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب موقف موحد من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية في المنطقة.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان "إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم" من قبل مركز مكافحة تمويل الإرهاب.

وأكدت الخزانة الأميركية أن "عدة شركات مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعما ماليا للباسيج الميليشيات التابعة للحرس الثوري التي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل".

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في "تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب".

واعتبر الوزير أن هذه الأعمال "المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب دليل قوي على وحدة الخليج".

إلى ذلك، صنّفت السعودية ثلاثة أسماء أخرى على لائحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الأسماء الـ25 المُصنفة من قبل المركز.

وسيتم تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ28 في السعودية، كما يحظر على جميع الأشخـاص والمؤسسات القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة.

الأسماء المصنفة على لائحة داعمي الإرهاب هي:

1-قوات المقاومة الإيرانية الباسيج (إيران)

2-بنياد تعاون بسيج (مؤسسة باسيج التعاونية، إيران)

3-بانك اقتصاد مهر ("بنك مهـر غير الربحي"، إيران)

4- بانك ملت (بنك ملت، إيران)

5-شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات (إيران)

6-شركة الاستثمارات الإيرانية تدبير جان عطية (إيران)

7- شركة نغين ساحل للاستثمارات العقارية (إيران)

8- مجموعة اقتصاد مهر المالية (إيران)

Advertisements

9-شركة تكنوتار الهندسية (إيران)

10- شركة تكتر للاستثمار (إيران)

11-شركة إيران لصناعة الجرارات (إيران)

12-شركة إيران لتطوير مناجم الزنك (إيران)

13- كالسيمين (إيران)

14- شركة قشم لصهر الزنك (إيران)

15- شركة بندر عباس لإنتاج الزنك (إيران)

16- شركة زنجان لإنتاج الحمض (إيران)

17- الشركة الإيرانية للمحفزات الكيمياوية (إيران)

18- شركة مباركة أصفهان للحديد(إيران)

19- شركـة أنديشه مه آوران للاسثتمار (إيران)

20-بنك بارسیان (إيران)

21- بنك سينا (إيران)

22- مجموعة بهمن (إيران)

23- شبل محسن الزيدي (مولود في العراق، ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني وبقوات القدس وحزب الله اللبناني)

24- يوسف هاشم (مولود في لبنان، ومرتبط بحزب الله اللبناني)

25-محمد عبدالهادي فرحات (مولود في الكويت، ومرتبط بحزب الله اللبناني)

26-عدنان حسين كوثراني (مولود في لبنان)

27-جـواد نصرالله (لبناني الجنسية، مرتبط بحزب الله اللبناني)

28-قاسم عبدالله علي