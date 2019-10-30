دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعرض كاميرا Mi CC9 Pro وشاشته المنحنية ظهر على التقنية بلا حدود.

تواصل شركة شاومي تشويق الجمهور من خلال استعراض هاتف Mi CC9 Pro (والذي سيطلق عليه اسم Mi Note 10 عالميًا)، فقد نشرت الشركة صورة تشويقية تركز على الشاشة المنحنية بالإضافة إلى الكاميرا والتي ستعمل على التقريب حتى 5 أضعاف مع التقريب البصري، و10 أضعاف مع التقريب الهجين.

ووفقًا لمنصة TENAA، فإن هذا الهاتف قادم بشاشة OLED بحجم 6.47 بوصة ودقة 1080+ بكسل، وستضم الشاشة نتوء قطرة المياه من الأعلى إذ سيحتوي هذا النتوء على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ما يبدو، فإن إعداد الكاميرا الخلفي يضم عدسة مكبرة حتى خمسة أضعاف للتقريب البصري، وعشرة أضعاف للتكبير الهجين، وإليك بعض الصور التي تم التقاطها بواسطة هذه العدسات:

كما أن هذا المقطع يستعرض مهارات التقريب بكاميرا الهاتف:

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جدير بالذكر أنه تم نشر بعض الملصقات الدعائية والتي تشير إلى انه سيتم الكشف عن الهاتف في 5 نوفمبر.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعرض كاميرا Mi CC9 Pro وشاشته المنحنية ظهر على التقنية بلا حدود.