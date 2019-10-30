دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي عودة طائرة أمريكية إلى الأرض بعد مهمة غامضة في الفضاء استغرقت عامين

ذكرت تقارير إخبارية أن طائرة الفضاء الأمريكية إكس- 37 بي قد عادت إلى الأرض بعد رحلة طويلة في الفضاء استغرقت عامين، قضتهما في مهمة غامضة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتى الآن.

حيث هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية يوم الأحد الماضي في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، وذلك بعد أن تكللت مهمتها بنجاح وحققت أهدافها، بحسب تصريحات المسؤولين.

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وسجلت المهمة الفضائية التي استغرقت 780 يومًا رقمًا قياسيًا في قدرات تحمل المركبة التجريبية، التي يمكن استخدامها مجددًا.

وقالت التقارير أن الطائرة الأمريكية تشبه المكوك الفضائي، إلا أنها بربع حجمه، حيث لا يتجاوز طولها حوالي 10 أمتار.

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وقد وضعت القوات الجوية الأمريكية على متنها عدة أجهزة اختبارية، إلا أنها التزمت الصمت فيما يتعلق بمهمة طائرتها في الفضاء، منذ أن تم إطلاقها على متن صاروخ من طراز سبيس إكس في عام 2017.

جدير بالذكر أن هذه هي خامس رحلة فضاء تقوم بها مركبة من هذا النوع، حيث تخطط القوات الجوية الأمريكية لإطلاق الرحلة السادسة خلال العام القادم.المزيد:

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