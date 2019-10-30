عاجل.. وزير دفاع العراق: تصريحات مرشد إيران عن وضع بلادنا تفاقم الأزمة

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قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إنّ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، عن الأوضاع في العراق تأتي خارج إطار السيادة العراقية، والعراقيون يبحثون عن حلول عراقية خالصة.

وأضاف الشمري أنّ تصريحات خامنئي تعطي انطباعا بأنّ هناك وصاية على العراق ولبنان، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتابع الشمري أنّ تصريحات خامنئي تفاقم الأزمة في العراق، ولن تجد الصدى الكبير وسيدفع المحتجون بالتمسك بمطالبهم الوطنية.

وهاجم خامنئي قبل قليل، الحراك في العراق ولبنان، ووصفه بشغب سببه أمريكا وإسرائيل، وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إنّه على المتظاهرين في العراق ولبنان العلم أنّ مطالبهم تتحقق حصرا ضمن الأطر القانونية.

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وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.

فيما فرضت السلطات العراقية حظر التجوال في كربلاء ابتداء من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أمس، وذكرت مصادر أنّ قوات مكافحة الشغب في بغداد تطوق جامعتي دجلة والفراهيدي وتستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرات الطلبة،ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.