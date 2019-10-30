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عاجل.. وزير دفاع العراق: تصريحات مرشد إيران عن وضع بلادنا تفاقم الأزمة

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إنّ تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، عن الأوضاع في العراق تأتي خارج إطار السيادة العراقية، والعراقيون يبحثون عن حلول عراقية خالصة.

وأضاف الشمري أنّ تصريحات خامنئي تعطي انطباعا بأنّ هناك وصاية على العراق ولبنان، وذلك حسب ما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتابع الشمري أنّ تصريحات خامنئي تفاقم الأزمة في العراق، ولن تجد الصدى الكبير وسيدفع المحتجون بالتمسك بمطالبهم الوطنية.

وهاجم خامنئي قبل قليل، الحراك في العراق ولبنان، ووصفه بشغب سببه أمريكا وإسرائيل، وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إنّه على المتظاهرين في العراق ولبنان العلم أنّ مطالبهم تتحقق حصرا ضمن الأطر القانونية.

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استمرار التظاهرات في بغداد ومدن أخرى

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وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.

فيما فرضت السلطات العراقية حظر التجوال في كربلاء ابتداء من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أمس، وذكرت مصادر أنّ قوات مكافحة الشغب في بغداد تطوق جامعتي دجلة والفراهيدي وتستخدم القنابل الصوتية لتفريق تظاهرات الطلبة،ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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