عاجل.. الرئيس اللبناني يوجه كلمة لشعبه غدا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس اللبناني ميشال عون سيوجه مساء غد الخميس، كلمة للشعب اللبناني يتطرق فيها لتطورات الأوضاع في البلاد هناك.

وطالب عون، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان.

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