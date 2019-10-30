عاجل.. الرئيس اللبناني يوجه كلمة لشعبه غدا

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أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس اللبناني ميشال عون سيوجه مساء غد الخميس، كلمة للشعب اللبناني يتطرق فيها لتطورات الأوضاع في البلاد هناك.
وطالب عون، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان.
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لبنان.. معتصمون يؤكدون حقهم بالتظاهر السلمي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.