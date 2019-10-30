أردوغان: تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية سيبدأ الجمعة في سوريا

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تنطلق الجمعة في شمال سوريا عمليات تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية، بموجب اتفاق سوتشي الذي توصل إليه البلدان، وفق ما صرح أردوغان الأربعاء. ويأتي ذلك غداة إعلان روسيا اكتمال انسحاب القوات الكردية من المنطقة.
غداة إعلان الكرملين انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين من شمال سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية سيبدأ الجمعة.
وقال أردوغان في خطاب تلفزيوني "سنبدأ العمل المشترك على الأرض الجمعة، تحديدا سنبدأ الدوريات المشتركة".
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الساعة 15:00 ت غ.
فيديو مقدم من رويترز:
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تركيا: انسحاب وحدات حماية الشعب لم يكتمل وبدء الدوريات مع روسيا في سوريا الجمعة
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وبحسب اتفاق سوتشي، يفترض أن تبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة بعد انقضاء المهلة.
وقال أردوغان إن السلطات الروسية قد أبلغت أنقرة بأن نحو 34 ألف عنصر من "المجموعة الإرهابية" انسحبوا -إضافة إلى 3260 قطعة من الأسلحة الثقيلة- من منطقة تمتد 30 كلم من الحدود التركية السورية.
وأشار أردوغان إلى أن "المعطيات لدينا تشير إلى أن ذلك لم يكتمل تماما"، في إشارة إلى الضمانات الروسية. وأضاف "سنعطي الرد الضروري بعد أن ننفذ العمل على الأرض".
وكرر أن تركيا "تحتفظ بحق تنفيذ عمليتها" في حال رصدت أي مقاتلين أكراد سوريين أو في حال تعرضت قواتها للهجوم.
فرانس24/ أ ف ب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.