شكرا لقرائتكم خبر عن أرصاد السعودية تتوقع سقوط أمطار على جازان وعسير قبل يوم من صلاة الاستسقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بتقريرها عن حالة الطقس أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى تأدية صلاة الاستسقاء غدا الخميس فى عموم المملكة وأن يتم تأديتها بالحرم المكى الشريف والحرم النبوى.

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