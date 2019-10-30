شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 156 مسجدا فى جدة بالسعودية لإقامة صلاة الاستسقاء صباح الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ ماجد بن محمد شراحيلى، مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، المساجد التى ستقام بها صلاة الاستسقاء غداً الخميس، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، بلغ عدد هذه المساجد 156 مسجداً، موزعة على أحياء المحافظة فى شمال وجنوب وشرق وغرب المحافظة.

وأكد شراحيلى، على أن إقامة الصلاة ستتم عقب شروق الشمس بعشرين دقيقة، مشيراً إلى ضرورة تذكير الناس من قبل الأئمة والدعاة، مساء اليوم، بهذه السنّة العظيمة وحثّهم على المبادرة إلى حضورها.



قائمة المساجد

وكان العاهل السعودى، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء، غدا الخميس، فى جميع أنحاء المملكة ، وأصدر الديوان الملكى، بياناً جاء فيه: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى".

كما حث البيان "كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح فى الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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