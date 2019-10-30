شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغزو سوريا من بوابة المساعدات.. وزير خارجية تل أبيب يقود حملة لجمع تبرعات للأكراد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لغزو الأراضى السورية من باب تقديم مساعدات إنسانية للأكراد عقب العدوان التركى على شمال سوريا ، ذكرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربى" أن إسرائيل تقدم مبادرة لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا.
كيتس
وقال الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس سيتوجه مساء اليوم إلى اثينا للاجتماع بكبار المسؤولين اليونانيين وفي جعبته اقتراح لليونان للانضمام إلى المبادرة الإسرائيلية لتقديم مساعدات إنسانية للأكراد في شمال سوريا، إثر الغزو التركي.
وكانت تركيا قد شنت عدواناً غاشماً على شمال سوريا بداية الشهر الجارى اسفر عن مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة ألاف الجرحى والمصابين.
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