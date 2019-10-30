شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القوات الإماراتية العاملة فى عدن بعد إنجاز مهمة تحرير المدينة بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإمارات، عودة قوة الواجب الإماراتية المشتركة العاملة فى محافظة عدن باليمن، بعد إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية الشقيقة.

وقالت القيادة فى بيان أصدرته اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، لضمان المحافظة على الإنجازات العسكرية المتحققة، وقد انتهت عملية التسليم بنجاح تام.



عودة القوات الإماراتية

وأوضحت القيادة العامة، أن القوات الإماراتية العائدة من عدن أتمت مهامها العسكرية بنجاح كبير، حيث قامت بتحرير مدينة عدن من الحوثيين والتنظيمات الإرهابية بتاريخ 17 يوليو 2015، لتنطلق بعد ذلك من المدينة العمليات العسكرية التى قامت بها قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية وأثمرت عن تحرير العديد من المناطق المحررة من الأراضى اليمنية من الانقلاب الحوثى ومنع التغلغل الإيرانى الهادف إلى السيطرة على الدولة اليمنية.

وأضافت أن القوات الإماراتية والسعودية الشقيقة، وبعد تحرير عدن عملت على تأمينها عسكرياً وتثبيت الاستقرار، وملاحقة فلول الإرهابيين، والقضاء على كافة بؤر التهديد الأمني، بحيث تمكنت من نشر الأمن وتعزيزه فى مختلف أرجاء محافظة عدن وتمكين القوات اليمنية من خلال تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالشكل الذى يمكنها من القيام بواجباتها العسكرية فى مرحلة التسليم، وقد نتج عن مرحلة التمكين وجود قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية.



القيادة فى استقبال القوات الإماراتية

وأكدت القيادة العامة أن قوة الواجب الإماراتية وبعد إنهائها مراحل التحرير والتأمين والتمكين قامت بناء على الخطط الاستراتيجية المعتمدة من قيادة التحالف العربى بتسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية الشقيقة، التى ستتولى خلال المرحلة المقبلة مهمة تأمين المدينة والاستمرار فى المحافظة على المكتسبات التى تحققت.

Advertisements

وأشارت القيادة إلى أن القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات الشقيقة والصديقة ستواصل حربها على التنظيمات الإرهابية المحافظات اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى.

وأشادت القيادة العامة بالبطولات التى حققتها قوة الواجب الإماراتية منذ تحرير عدن فى عام 2015، حيث سطر ضباط وضباط صف وأفراد القوة بطولات تسجل فى التاريخ العسكري، حيث حققت القوة انتصارات عديدة فى المعارك التى خاضتها ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، كما أشادت القيادة ببطولات الشهداء الذى قدموا أرواحهم فداء لوطنهم وقيادتهم ونصرة للحق والوقوف مع الأشقاء.



استقبال حافل للقوات الإماراتية

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن قواتها وكجزء من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، ستواصل دعم ومساندة الأشقاء فى اليمن بما فيه مصلحة وخير اليمنيين.

وكان فى استقبال قوة الواجب، محمد بن أحمد البواردى وزير دولة لشؤون الدفاع، الفريق الركن حمد محمد ثانى الرميثى، رئيس أركان القوات المسلحة.