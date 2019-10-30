شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف اللبنانية: البنوك تستأنف عملها بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن بنوك لبنان ستعمل غدا الخميس استعدادا لاستقبال العملاء صباح الجمعة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل.
يذكر أن البنوك أعلنت تعليق عملها منذ بدء الاحتجاجات التى ضربت البلاد قبل أسبوعين.
و استقال سعد الحريري أمس الثلاثاء بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية التى يتهمها المتظاهرون بالفساد.
وقال المسئول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة.
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