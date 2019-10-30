شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف اللبنانية: البنوك تستأنف عملها بعد غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن بنوك لبنان ستعمل غدا الخميس استعدادا لاستقبال العملاء صباح الجمعة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل.

يذكر أن البنوك أعلنت تعليق عملها منذ بدء الاحتجاجات التى ضربت البلاد قبل أسبوعين.

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وقال مسئول بارز مطلع إن سعد الحريري، مستعد لتولى رئاسة الوزراء فى حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادى.