شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء دفاع دول الخليج يؤكدون أهمية حماية حرية الملاحة الدولية بالخليج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصرح الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء الدفاع بدول المجلس، أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لسلطنة عمان على استضافتها للاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك، وقال : إن الوزراء عبروا عن اعتزازهم وتقديرهم للتوجيهات السامية والجهود الحثيثة من لدن قادة دول المجلس، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما يبدونه من دعم ورعاية ومساندة للتعاون والتكامل الدفاعي بين دول المجلس، إيمانا منهم بأن أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى دول المجلس هو اعتداء على الجميع.



وأضاف الزياني أن وزراء الدفاع، أشادوا بالجهود المتميزة التي تبذلها قيادات القوات المسلحة في دول المجلس للارتقاء بقدرات المنظومات الدفاعية ورفع جاهزية منسوبيها وتطوير خططها ومواصلة تسليحها وتدريبها، لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية للدفاع عن سيادة دول المجلس واستقلالها وحماية مقدراتها ومنجزاتها ومصالح مواطنيها، كما ثمنوا التعاون المستمر بين القوات المسلحة في دول المجلس، ومع الدول الصديقة والحليفة.



وأوضح أن الوزراء بحثوا تطورات الأوضاع الاقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة، وتأثيراتها ومخاطرها على أمن وسلامة ومصالح دول المجلس، وأكدوا على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي، مشيدين بانعقاد مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس والدول الشقيقة والصديقة، الذي عقد في الرياض بتاريخ 21 أكتوبر 2019م، والقرارات البناءة التي توصل إليها خدمة للأمن المشترك.

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وقال : إن الوزراء عبروا عن استنكارهم للاعتداء الآثم الذي تعرضت له المنشآت النفطية لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الماضي، وأكدوا وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية سيادتها واستقرارها ومصالحها.



وتابع قائلا : إن الوزراء أشادوا بالعملية الهجومية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم السبت 27 أكتوبر 2019 في محافظة إدلب السورية، وأدت الى مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي أبوبكر البغدادي وعدد من مرافقيه، معربين عن تطلعهم بأن يشكل مقتل زعيم تنظيم داعش خطوة مهمة للقضاء على خلايا التنظيم وعناصره، وتخليص المنطقة من شروره وأعماله الاجرامية، منوهين بالجهود الحثيثة المتواصلة التي يبذلها في هذا الخصوص التحالف الدولي لمكافحة الارهاب.

وأضاف أن الوزراء بحثوا عددا من التقارير المرفوعة اليهم من رؤساء الأركان، مشيدين بالنتائج التي تم التوصل اليها، واعتمدوا عددا من القرارات التي من شأنها الاسهام في تعزيز التكامل الدفاعي بين الدول الأعضاء، وأثنوا على الجهود المبذولة لتفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة والمراكز التابعة لها.



وبين أن الوزراء عبروا عن شكرهم وامتنانهم للجهود المتفانية المخلصة التي يبذلها منسوبو القوات المسلحة بدول المجلس، من ضباط وضباط صف وأفراد، مؤكدين اعتزازهم بما يبدونه من ولاء واخلاص وتفاني في خدمة أوطانهم والذود عنها، وما يتحلون به من قدرات عالية وكفاءة مشهودة وانضباط، وما يظهرونه من معاني الكرامة والعزة والشرف في ميادين الواجب المقدس.