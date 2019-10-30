شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية سعودية: رصد أول حالة لـ أنفلونزا الخنازير.. وصحة الطائف تنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية فى المملكة العربية السعودية، رصد أول حالة مصابة بـأنفلونزا الخنازير بمدينة الطائف –بحسب صحيفة "سبق" السعودية، إلا أن صحة "الطائف" نفت ذلك، واعتبرت ذلك حالة مرضية لأنفلونزا موسمية لتعود والدة الطفلة المصابة لتؤكد أنها مصابة بالفعل .

وتفصيلا، ردّت والدة الطالبة التي تقول إنها مصابة بفيروس إنفلونزا H1N1 على بيان "صحة الطائف"، مبديةً أسفها لما جاء فيه، معتبرةً محتواه نفياً لإصابة ابنتها بالفيروس، فيما ترقد هي معها بقسم العزل، وتخاف أن تصاب هيَ الأخرى.

وقالت فى ردٍّ تلقته "سبق": "يؤسفني جداً أنا والدة الطفلة المصابة بفيروس H1N1 والتى ترقد حتى الآن فى مستشفى الأطفال بالطائف لإكمال كورس العلاج، ما تمَّ تداوله مساء الأمس الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر حساب "صحة الطائف"، والنشر في وسائل الإعلام من قبل المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" من نفي الحالة وإنكار وجودها أو وجود الفيروس نفسه".

وأضافت: الكادر الطبي من استشاريين وأطباء مسؤولين عن متابعة حالة ابنتي أثبتوا لي اليوم ومجدداً بكل الأدلة والنتائج، إصابتها بالفيروس، وأن نتيجة التحليل كانت positive.

وتابعت: أناشد المسؤولين وأصحاب العلاقة، وعلى رأسهم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بمعاقبة من نفى وكذبَ، وكان وراء صدور ذلك البيان والذى تم تداوله، سواءً من داخل المستشفى من قبل الطاقم الإداري أو من خارجه.

ومضت قائلة: أشكر وأقدّر "سبق" على كشفها وتوضيحها لحقيقة الحالة، وكل من تعاون ووقف مع حالة ابنتي التي تعاني آلام وقسوة ذلك الفيروس.

وكان المتحدث الرسمي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي، قد أصدرَ بياناً تفاعلياً مع الحالة المصابة بفيروس H1N1 والمثبتة بنتيجة التحليل، تحتفظ "سبق" بنسخة منه، أوضح من خلاله قائلاً: "إشارةً إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حيال وجود حالات إنفلونزا خنازير بإحدى مدارس البنات بالطائف، عليه فإن "الصحة" في الطائف تود الإشارة إلى أنه لا وجود لما يسمى إنفلونزا الخنازير، وتعد إنفلونزا موسمية عادية، وقد تم رصد حالة لطالبة بالصف الأول الابتدائي مصابة، وتم اتخاذ الإجراء الوقائي والاحترازي دون وجود حالات أخرى أو ما يدعو للقلق".

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وأضاف: فريق متخصص تواجد بالمدرسة المعنية طيلة الأسبوع القائم؛ لمراقبة الوضع الصحي لجميع منسوبيها ضمن الإجراء الاحترازي، وفريق كلف بتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لكل طاقم المدرسة ضمن الإجراء الوقائي، مشيراً إلى أن الصحة تدعو الجميع لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك عند مراجعة أقرب مركز صحي.

وشهدت محافظة الطائف إصابة طالبة تدرس بالصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس التابعة للتعليم، بفيروس H1N1 المعروف باسم "إنفلونزا الخنازير"، وفقاً لتأكيد التحليل الوارد من مركزها بمدينة الملك عبدالله الطبية، والذي يؤكد الإيجابية.