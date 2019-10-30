رئيس البرلمان الموريتانى يحذر من تنامى الجريمة فى الساحل الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر رئيس البرلمان الموريتانى الشيخ ولد بايه، من تنامى الجريمة فى منطقة الساحل الإفريقى.

وقال رئيس البرلمان الموريتانى، فى كلمته اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الدورة الأولى لاتحاد برلمانات الساحل الإفريقى، إن مستويات التنمية المنخفضة وتفشى البطالة والأمية والفقر والمرض، من أهم التحديات الجسام التى تواجه شعوب مجموعة الدول الخمس بالساحل.

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وأضاف، إن كل هذه التحديات تشكل أرضية خصبة لتطوّر الجريمة المنظّمة، وسببًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية نحو أوربا وغيرها"، وإن مجابهة هذه التحديات يجب أن تقوم على مقاربات تشمل تحقيق التنمية وتعزيز أنظمتنا الدفاعية والأمنية فى آن واحد، معتمدين أولًا وقبل كل شيء على مواردنا الذاتية.