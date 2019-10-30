اليمن.. محافظ سقطرى يمهل مسلحي "الانتقالي" ساعات لرفع اعتصامهم

اليمن/ عبدالله أحمد/ الخليج 365

منح رمزي محروس، محافظ أرخبيل سقطرى، جنوبي اليمن، الأربعاء، المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ساعات لرفع اعتصامهم المسلح بالمحافظة، وفق مصادر حكومية.

وقالت المصادر للأناضول، إن محروس رفع مذكرة للرئيس عبدربه منصور هادي، بعد ساعات من نصب مسلحي "الانتقالي" خياماً للاعتصام تطالب بإقالة المحافظ، وقطعوا الشوارع المؤدية إلى مبنى ديوان المحافظة وأمام البنك المركزي في مدينة حديبو مركز المحافظة.

وذكرت المصادر أن محروس أوضح بالمذكرة، أنه "منح مسلحي الانتقالي ساعات (لم يحددها) لرفع الاعتصام المسلح".

وأشار إلى أن المحافظ طالب التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، بتعزيز جهود السلطة المحلية في ضبط الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة، وعدم السماح لمجاميع الانتقالي بتعطيل مؤسسات الدولة في سقطرى.

وأوضح المحافظ في مذكرته أن "اعتصام مسلحي الانتقالي جاء بعد لقاءات قياداته مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي".

في السياق، كشف مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، أجرى اتصالاً مع المحافظ رمزي محروس، وأكد له دعم الحكومة لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وقال الرحبي في تغريدات له على "تويتر"، إن "محافظ سقطرى أكد لرئيس الوزراء أن السلطة المحلية والتنفيذية وبالتفاف جميع أبناء سقطرى حريصة على صون الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة".

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وأضاف أن "محروس شدد على عدم السماح إطلاقا لأي عناصر خارجة عن النظام والقانون بالعبث، وأن المحافظة ستتخذ إجراءاتها الرادعة ضد أي محاولة لإقلاق السكينة وإثارة الفوضى والخروج عن النظام والقانون".

وفي وقت سابق، اتهم الرحبي الإمارات بـ"إرسال مجموعة من أبناء سقطرى ممن يحملون جنسيتها من أجل العمل على تحريض أبناء سقطرى ضد الدولة وضد السلطة المحلية وتقوم بدفع الأموال لتوزيعها على عامة الناس".

وأشار إلى أن التصعيد الإماراتي في أرخبيل سقطرى يأتي بعد رفض المحافظ محروس السماح بإنزال شحنة مجهولة على متن سفينة إماراتية في ميناء سقطرى.

وصباح الأربعاء، اعتصمت مجموعات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بنصب خيام أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ، قبل يوم واحد من الموعد المقرر للتوقيع على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية.

والثلاثاء، رفض المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى، ما أسماها "استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرى للعمل الإنساني، لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا".

ومساء السبت، منعت سلطات محافظة سقطرى، طائرة إماراتية تقل 8 أجانب من الجنسية الهندية، من الهبوط بمطار الجزيرة.

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