لبنان.. وزير التربية يعلن استئناف الدراسة الخميس

بيروت/يوسف حسين/الخليج 365

أعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب، الأربعاء، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات الخميس.

وقال شهيب، في بيان، إنه "بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق، وبعد التداول مع المعنيين بمختلف القطاعات، وعلى إثر اجتماع بالوزارة اليوم مع روابط أساتذة التعليم الرسمي، ندعو جميع المدارس والجامعات إلى استئناف الدراسة ابتداء من الغد".

ويأتي قرار شهيب بالتزامن مع فتح الطرقات الأساسية في لبنان المغلقة منذ اليوم الثاني للاحتجاجات التي بدأت 17 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جمعية المصارف استئناف العمل المصرفي في لبنان، الخميس.

‬ومنذ اليوم الثاني للاحتجاجات المتواصلة في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أُغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولاسيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية، لتنفيذ مطالبهم‪.‬

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ويأتي قرار استئناف العملية التعليمية وإعادة فتح المصارف متزامنا مع إعلان الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، قبول استقالة حكومة سعد الحريري، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل وزارة جديدة‪.‬

وفي كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، أعلن الحريري تقديم الحكومة استقالتها إلى الرئيس عون، قائلا إن "الشعب اللبناني كان ينتظر منذ 13 يوما قرارا سياسيا يوقف التدهور الحاصل‪".‬

وبدأت احتجاجات لبنان، رفضًا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

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